Первые лесные пожары зафиксированы в Подмосковье

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В лесах Подмосковья с начала года зафиксированы два первых лесных пожара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона.

"За прошедшие выходные 10 и 11 апреля на землях лесного фонда Московской области в Рождественском участковом лесничестве Истринского филиала и Подберезном участковом лесничестве Виноградовского филиала ГКУ МО "Мособллес" ликвидированы два лесных пожара", - говорится в сообщении.

На тушение пожаров были задействованы 10 единиц техники и 19 человек личного состава лесопожарных служб.

Общая площадь возгораний составила 7,55 га.

"Причина пожаров – неосторожное обращение с огнем и начавшиеся сельскохозяйственные палы сухой травы", - приводятся в сообщении слова председателя комитета лесного хозяйства Московской области Елены Казимир.

В ведомстве уточнили, что в прошлом году пожароопасный сезон был открыт раньше из-за раннего прихода весны, первый лесной пожар был зафиксирован 19 марта.