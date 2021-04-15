Жительница Белгородской области погибла во время пала травы
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Белгородские следователи начали проверку по факту гибели жительницы села Радьковка Прохоровского района, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По предварительным данным, 14 апреля женщина 1940 года рождения на своем огороде убирала сухую траву. В ходе пала пламя разгорелось. Когда жительница попыталась потушить пламя, огонь перекинулся на ее одежду. Она погибла от термического воздействия.
Приоритетной версией произошедшего является несчастный случай.