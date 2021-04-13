В Новой Москве пройдут крупные противопаводковые учения

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Москве 14 апреля пройдут крупные командно-штабные учения по отработке действий при ликвидации последствий паводка, сообщил заммэра города Петр Бирюков.

По его словам, пожарные и спасатели отработают действия при возникновении ЧС, связанной с паводком, и по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод.

По легенде учений, в Новой Москве волна перельется через плотину на пруду и зальет поселение Вороновское. Там находятся 83 дачных и приусадебных участка, оттуда будет нужно эвакуировать больше 60 человек.

"В учениях будут задействованы более 200 сотрудников и 60 единиц техники, в том числе вертолеты, беспилотные летательные аппараты, катер, надувные лодки с мотопомпами, инженерная и аварийно-восстановительная техника", - уточнил Бирюков.