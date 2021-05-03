Три поселка подтоплены в Алтайском крае

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Почти 20 домов, более 250 участков и несколько участков автодорог подтоплены в трех районах Алтайского края, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в понедельник.

"На территории Алтайского края зафиксированы подтопления в трех муниципальных образованиях: Красногорское Красногорского района, Ельцовка Ельцовского района и Новая Ажинка Солтонского района. Всего подтоплено 18 жилых домов, 258 приусадебных участков и три участка местных автодорог", - говорится в релизе.

В Красногорском районе развернут пункт временного размещения граждан, на случай возможной эвакуации населения.

Отмечается, что гидрологическая обстановка в регионе остается нестабильной из-за колеблющего уровня воды в реках.