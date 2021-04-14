Москва вошла в число мировых лидеров по уровню развития цифровой культуры в школе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Столичная система образования оказалась среди лидеров по уровню развития цифровой культуры в школе, следует из исследования международной компании BCG, специализирующейся на управленческом консалтинге.

Согласно исследованию BCG "Цифровая культура в образовании: роль информационных технологий в образовательном процессе", московская система образования оказалась среди лидеров по уровню развития цифровой культуры и технологий. Как отмечается, в Москве создана одна из крупнейших школьных систем мира. Также в столице во всех школах города была внедрена система МЭШ - московская электронная школа. МЭШ стала одним из самых востребованных сервисов онлайн-обучения в стране. Аналогичные образовательные системы уже успешно функционируют только в 4 из 10 сопоставимых городов - это Сингапур, Торонто, Стокгольм, Лос-Анджелес.

Согласно исследованию, ключевыми факторами для преобразования системы образования в Москве стали решение вопросов цифровой инфраструктуры и обеспечение учителя цифровыми инструментами. Начиная с 2018 года все школьные здания Москвы обеспечены инфраструктурой, включая интерактивные панели, WiFi, серверы, ноутбуки для учителей. Вместе с Сингапуром и Таллинном Москва входит в тройку лидеров по уровню цифровой оснащенности в школах.

Библиотека МЭШ содержит более 45 тысяч сценариев уроков, около 50 тысяч электронных учебных материалов.

Как отмечают в исследовании, система школьного образования Москвы на сегодня является одной из самых сильных в мире по результативности: например, московские школьники - в топ-5 в мире по результатам PISA. При этом внедрение новых методов обучения и процесса оценки с использованием цифровых технологий позволит персонализировать обучение и повысить мотивацию учащихся.

В рамках исследования был проведен сравнительный анализ 11 сопоставимых мегаполисов с точки зрения цифровой культуры и по всем элементам школьной экосистемы (содержание и методы обучения, учителя, инфраструктура, оценка результатов, ПО) - это Москва, Сингапур, Таллинн, Торонто, Стокгольм, Лос-Анджелес, Шанхай, Сеул, Хельсинки, Сидней, Лондон.