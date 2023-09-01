Сервис "Московская электронная школа" персонализируют с помощью ИИ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о сервисе "Московская электронная школа" (МЭШ) и сообщил, что в ближайшие годы главным трендом развития МЭШ будет персонализация на основе сервисов искусственного интеллекта.

Мэр и премьер обсудили сервис на церемонии открытия нового здания школы 1579 в районе Москворечье-Сабурово.

"Тем ребятам, которые отстают, и у которых есть проблемы, система должна помогать подтягиваться. Те ребята, которые учатся на оценку выше пятерки - им система будет подгружать задания до тех пор, пока он может справиться с этой историей", - объяснил Собянин.

Персонализация также расширит возможности педагогов для работы с учащимися.

"И сами учителя могут персонифицированно пользоваться траекторией развития с индивидуальными рекомендациями повышения квалификации и так далее" - добавил мэр.

Он также сообщил, что в соответствии с соглашением между правительством Москвы, Минпросвещения и Минцифры России на базе МЭШ создается федеральная государственная информационная система "Моя школа".

"В этом году уже переходят три области (сервисы МЭШ будут внедряться в Республике Татарстан, Калужской и Московской областях - ИФ). Московская область с 1 сентября перешла в эту систему. Три области и Москва - это уже 17% школьников страны", - добавил Собянин.

"В московском образовании - 1,1 млн школьников. Это огромная страна. И, конечно, помимо того, что ребята приходят в школы, занимаются здесь, они занимаются и культурой, и спортом, мы заботимся об их здоровье. Потому все системы города Москвы соединены в одну информационную систему, которая оказывает содействие в обслуживании всех по всем этим направлениям. "Московская электронная школа" - это ядро этой системы. В мире ничего подобного нет, просто даже аналогов нет такой масштабной системы. Ежедневно в МЭШ заходят 4,5 млн раз", - сказал Собянин.

Он напомнил, что система МЭШ создавалась как народный проект: в нем участвовали все педагоги Москвы, которые делились опытными наработками.

"После такого решения библиотека МЭШ стала расти в арифметической прогрессии. Но через какое-то время мы решили этот массив огромной информации систематизировать, разбить по тематикам, по заданиям на конкретный учебный час и подгрузили материалы лучших разработчиков образовательного контента, виртуальные лаборатории и так далее", - сказал Собянин.

"И совместили это с федеральными образовательными стандартами, госами так, чтобы наши тематики и программа полностью соответствовали тем задачам, которые ставит перед образованием министерство просвещения. И в этом году впервые мы загрузили туда цифровые учебники с пятого по девятый класс. Надеюсь, что в ближайшие годы вся линейка от первого до 11-го будет также подгружена", - добавил он. Мэр также выразил благодарность председателю правительству РФ за поддержку проекта. "Спасибо за поддержку правительства, мы это чувствуем во всех начинаниях. Без этого бы ни один проект в Москве, без поддержки президента, правительства, вас лично невозможен", - сказал он.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в новом учебном году активными пользователями МЭШ будут 2,8 млн педагогов, учащихся и их родителей. Электронная библиотека МЭШ содержит около 2 млн образовательных материалов, среди которых выделяются 42 уникальные виртуальные лаборатории, свыше 191 тыс. образовательных интерактивных приложений, более 13 тысяч видеоуроков, свыше 60 тысяч сценариев уроков и более 84 тысяч тестов с автопроверкой.