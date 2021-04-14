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Подмосковные дачники попросили смягчить новые правила для костров

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Союз дачников Подмосковья попросил МЧС смягчить новые правила, по которым в садовых товариществах (СНТ) с 1 января запрещено жечь костры ближе чем в 30 метрах от строений, а жарить шашлыки - ближе чем в пяти метрах.

Об этом журналистам сообщил первый зампредседателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, отметив, что норматив в 30 метров "ни один дачный участок не выдержит".

Союз предлагает разрешить разводить костры в бочках на расстоянии от пяти метров от зданий, а костры с костровищами - на расстоянии от десяти метров.

Союз дачников планирует направить свои предложения профильным ведомства 14-15 апреля.

МЧС Московская область Союз дачников Подмосковья Никита Чаплин

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