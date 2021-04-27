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МЧС предупредило о штрафах за разведение костров в неположенных местах

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В преддверии майских праздников МЧС напомнило москвичам о штрафах за разведение костров в необорудованных местах и на дачных участках при несоблюдении противопожарных условий.

Ответственность за такие нарушения может быть в виде предупреждения либо штрафа от 2 до 4 тысяч рублей, отметил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Максим Комаров.

Представитель МЧС добавил, костер должен располагаться в 50 метрах от объектов, которые могут загореться, 100 метрах от хвойного леса или отдельных хвойных деревьев и 30 метрах от лиственного леса. Также прилегающая к костру территория должна быть расчищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, травы и валежника, либо отделена.

При использовании мангалов или жаровен на земельных участках населенных пунктов, а также садоводческих участках допускается изменять такое расстояние до 5 метров, а зону очистки до 2 метров, уточнил Комаров. Однако он подчеркнул, что при этом гражданам необходимо иметь при себе средства пожаротушения.

По словам Комарова, в период майских праздников отслеживанием ситуации на территории Москвы будут заниматься представители надзорных органов МЧС совместно с властями города и добровольцами.

Новые правила противопожарного режима в РФ вступили в силу 1 января текущего года. Согласно регламенту, на территориях частных домовладений и на землях общего пользования населенных пунктов с этого года запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Собственники земельных участков обязаны своевременно убирать мусор и сухостой, а также скашивать траву на своей территории.

МЧС Максим Комаров

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