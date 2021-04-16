В Москве с начала года снесли 476 объектов самостроя

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - С января по март в Москве снесли 476 незаконных строений, а землю под ними благоустроили, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, этот самострой искажал архитектурный облик города илм мешал созданию общественных пространств.

Дла примера он привел постройку площадью более 127 квадратных метров, которую разобрали в Коптеве.

"Постройка была возведена с нарушением условий договора аренды, согласно которым производство земляных работ и возведение каких-либо капитальных строений и сооружений на данной территории запрещено. Вопреки всем запретам, без разрешительной документации было возведено здание", - сообщили также в пресс-службе со ссылкой на начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского.

На ее месте оборудовали детский городок с игровыми и спортивными площадками, сценой и местом для мастер-классов и разбили сквер.