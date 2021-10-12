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На Кунцевском рынке в Москве снесли все капитальные постройки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Москве на Кунценском рынке снесены 14 капитальных строений площадью более 2 646 квадратных метров, признанные самостроем, сообщила Госинспекция по недвижимости.

Там объяснили, что участок с рынком на ул. Маршала Неделина, 19 был сдан без права капитального строительства, и на момент заключения договора с арендатором там стояли только навесы и некапитальные павильоны.

Со временем рынок был реконструирован, временные строения превратили в капитальные и поставили их на кадастровый и технический учет. При этом, как выяснила госинспекция, разрешение на строительство выдано не было.

В ведомстве считают, что арендатор нарушил условия договора, построив капитальные торговые точки на земле, где строительство было запрещено. Поэтому все постройки были снесены и сняты с учета. Теперь на территории Кунцевского рынка работает ярмарка выходного дня с временными палатками.

Всего с начала года на территории Западного административного округа Москвы признали самостроями более 130 сооружений с начала года общей площадью 3,5 тысячи кв.м. Более 50 объектов уже демонтированы.

Москва Госинспекция недвижимости Кунцевский рынок

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