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Собянин в 2020 году заработал 8,2 млн рублей

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в 2020 году заработал 8,24 млн рублей, за год доход мэра увеличился на 10 тысяч рублей.

Декларация о доходах и имуществе мэра опубликована на официальном портале московской мэрии в пятницу вечером.

В собственности мэра Москвы, как и ранее, находится квартира площадью 308 кв. м. Ранее у мэра был гараж площадью 26,8 кв. м, однако в этой декларации он отсутствует. Собянин не владеет какими-либо транспортными средствами.

Сведения о доходах ближайших родственников в опубликованной декларации не содержатся.

В 2019 году доход Собянина составил 8,23 млн рублей.

Среди членов правительства самым богатым оказался заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его годовой доход составил 216 млн рублей. В 2019 году он задекларировал доход в 39,5 млн рублей, таким образом, за год его доход увеличился в пять раз.

Пресс-секретарь Ликсутова Алена Еремина сообщила, что такая сумма доходов заммэра связана с продажей его собственности: апартаментов в Сити на 200 млн руб.

"Оставшаяся часть доходов - доход по месту работы - в правительстве Москвы. Иных источников дохода у Ликсутова нет", - привели ее слова в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Москва Сергей Собянин

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