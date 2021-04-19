Губернатор Кузбасса в 2020 году заработал в шесть раз меньше жены

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев задекларировал за 2020 год 7 855 000 рублей дохода, следует из декларации, опубликованной администрацией Кузбасса. Доход его жены превысил 42, 5 млн рублей.

В пользовании губернатора, как и в 2019 году, находится гостиничный номер в 17,6 квадратных метра и две квартиры площадью 98,9 квадратных метра и 43,7 квадратных метра. Из транспорта, помимо ранее задекларированного мотоцикла Spyder BRP Can-Am, у Цивилева появился снегоболотоход CAN-AM TRAXTER X MR HD 10 и трицикл BRP CAN-AM SPYDER RT LTD.

В 2019 году доход чиновника составил 11 032 000 рублей.

Анна Цивилева задекларировала 42 606 000 рублей дохода за 2020 год против 32 559 000 рублей годом ранее.

У нее в собственности, как и было ранее, - три квартиры общей площадью около 270 квадратных метров, два земельных участка площадью 37 квадратных метров и 1 796 квадратных метров, а также три машиноместа и жилой дом площадью в 441,9 квадратных метра. В 2020 году она приобрела хозяйственное строение площадью 113,3 квадратных метра. В пользовании у Цивилевой числится гостиничный номер в 17,6 квадратных метра.

Как и двумя годами ранее, у нее в собственности остается Hyundai Tucson, а также снегоход Yamaha VT 700. Ранее декларированный Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic в декларацию за минувший год не попал.

В пользовании несовершеннолетнего ребенка Цивилевых остается квартира площадью 98,9 квадратных метра и номер в гостинице в 17,6 квадратных метра.