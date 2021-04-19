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На участке МЦД-2 ограничат движение поездов с 19 по 23 апреля

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) между станциями "Каланчевская" и "Курский вокзал" ограничат в дневное время с 19 по 23 апреля, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"С 11:00 до 13:00 электрички будут курсировать в реверсивном режиме по одному пути. С 13:00 до 15:00 перегон будет закрыт для движения всех поездов", - рассказали в МЖД.

Там добавили, что ограничение вызвано необходимостью провести работы по развитию МЦД-2 и запуску четвертой линии МЦД. Строители установят дополнительный стрелочный перевод, который обеспечит связь главного хода и строящегося IV дополнительного пути, укладку последнего собираются завершить в конце мая.

МЦД-2 связывает поселок Нахабино (городской округ Красногорск) и город Подольск, соединяет Рижское и Курское направления МЖД.

МЦД-2 Москва Каланчевская Курский вокзал

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