Электрички Рижского направления задержатся из-за задевшего платформу поезда

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Несколько электричек Рижского направления следуют с увеличенным интервалом, из-за электропоезда, задевшего платформу на станции Новопетровская. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"Сегодня на остановочном пункте Новопетровская Рижского направления МЖД электропоездом была по касательной задета платформа предположительно, в результате смещения пути в ходе ремонтно-путевых работ. Электричка №6101 сообщением Москва-Рижская - Волоколамск получила незначительны повреждения лакокрасочного покрытия, после чего вернулась на станцию Румянцево. Пассажиры продолжили маршрут на попутной электричке", - рассказали в МЖД.

В настоящее время на участке возле платформы ведутся ремонтные работы по выправке пути. Железнодорожники уже организовали движение поездов по соседним путям в обе стороны. В пресс-службе уточняют, что на движение поездов МЦД-2 ситуация не повлияла.