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В Москву придут рекордные осадки, сильный ветер и скачки давления

В Москву придут рекордные осадки, сильный ветер и скачки давления
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Новая неделя в Москве и Подмосковье началась со смены атмосферных процессов: холодный воздух пришел в регион с северо-востока, сообщает портал "Метеоновости". Во вторник, 20 апреля, в столичный регион придут дожди.

По прогнозу синоптиков, пик непогоды придется на среду, 21 апреля: ночью ожидаются мокрый снег с дождем, днем - дождь с сильным ветром. "За сутки может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. В Москве не исключено установление нового рекорда по осадкам", - говорится в прогнозе.

Предыдущий рекорд для 21 апреля был установлен в 1986 году - 16,9 мм осадков.

Температура воздуха приблизится к норме: ночью 3-5, днем - 9-11 градусов.

Отмечается, что перестройка атмосферных процессов приведет к скачкам атмосферного давления. Днем 21 апреля оно упадет на 15 единиц, до отметки в 735 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы.

"Но уже вечером этого дня вслед стремительно уходящему на север Европейской России циклону атмосферное давление начнет расти. 22 апреля атмосферное давление ожидается в пределах нормального", - отмечается на сайте.

В связи с этим метеозависимым людям рекомендуется принять во внимание резкие колебания атмосферного давления и других метеопараметров в ближайшие несколько суток.

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