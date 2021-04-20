В ближайшие сутки в Москве выпадет до половины месячной нормы осадков

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - По данным синоптиков, до 15:00 среды в столице ожидаются дождь, мокрый снег и порывы ветра до 15 м/с, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Московские власти отмечают, что ожидаемое суммарное количество осадков - до 22 мм, это половина от месячной нормы.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, заявили в мэрии.

В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника предприятий комплекса городского хозяйства.

"Просим жителей города быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - обратились власти к москвичам.

Накануне синоптики предупредили, что в столичный регион холодный воздух с северо-востока, следом за ним придут дожди.

Как ожидается, пик непогоды придется на среду, 21 апреля: ночью ожидаются мокрый снег с дождем, днем - дождь с сильным ветром.

Предыдущий рекорд для 21 апреля был установлен в 1986 году - 16,9 мм осадков.