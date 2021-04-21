Более трети месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

Манежная площадь в Москве Кредит: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, прирост осадков в столице с 15:00 вторника составил 15 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в среду.

"За неполные сутки в городе выпало почти 35% месячной нормы осадков. Данные получены в 6:00 с главной метеостанции Москвы на ВДНХ", - рассказал представитель метеобюро. Он уточнил, что температура воздуха в городе утром опустилась до плюс 1 градуса, дождь сменился мокрым снегом.

Месячная норма осадков апреля в Москве - 44 мм.

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве может выпасть до 22 мм осадков, это половина месячной нормы. По прогнозу синоптиков, дожди прекратятся к 15:00 среды.

В пятницу, 16 апреля, Гидрометцентр предупредил москвичей о сильных дождях и похолодании на этой неделе, а также снижении температуры к концу месяца.