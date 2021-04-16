Сильные дожди и похолодание придут в Москву на следующей неделе

В Гидрометцентре оценили вероятность того, что "мы увидим снег в апреле", в 20%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Москве и области к середине следующей недели от летней вернется к климатической норме апреля, а до конца месяца еще возможно и небольшое понижение, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"18 апреля - это последний день, когда температура будет больше соответствовать концу мая - началу июня, а вот в воскресенье и понедельник она будет всего на 2-3 градуса выше нормы, и во вторник-среду уже приблизится к своим климатическим значениям", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

Он отметил, что во вторник и среду в Москве и области ожидаются сильные дожди, температура воздуха составит 8-13 градусов, но к четвергу она вновь повысится, но уже не вернется значениям текущей недели. "Сильного повышения, возвращения в лето ждать не стоит, его не видно", - сказал Вильфанд.

По его словам, вероятность того, что "мы еще можем увидеть снег в апреле" - 20%.

"В течение этой недели мы по температуре побывали как будто в июне, затем вернемся к маю, а потом снова в апрель", - добавил он. По его словам, в среду-четверг температура воздуха в российской столице поднималась на 10-11 градусов выше нормы.

Вильфанд уточнил, что на погоду в Москве с ближайшего воскресенья начнет оказывать влияние приближающийся южный циклон, и предупредил, что прогнозируемая в субботу гроза в Подмосковье еще "не означает, что холодов больше не будет".

"В течение последних десяти лет и в начале июня бывали заморозки, поэтому рассчитывать, что с середины апреля установится летняя погода, - это неразумно. В апреле, в первую декаду мая заморозки - типичное явление, в каждом втором году есть вероятность 50%, что заморозки будут", - уточнил он.