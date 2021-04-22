Заправщик Ил-78 благополучно сел в Жуковском после летных испытаний

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Воздушный танкер Ил-78 без происшествий приземлился на аэродроме в Жуковском. Об этом сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"Самолет Ил-78М-2 штатно приземлился в Жуковском. Запланированные режимы летных испытаний отработаны", - заявили в ОАК.

По данным корпорации, заправщик Ил-78М-2 "проходит программу летных испытаний, в ходе которой, помимо прочего, отрабатываются различные режимы выполнения взлета и посадки".

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что самолет Ил-78 с 16 людьми на борту "готовится совершить аварийную посадку в Жуковском из-за проблем с механизацией шасси".

В Жуковском находится Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. Громова – головная организация авиационной отрасли по летным исследованиям и испытаниям летательных аппаратов.

Ил-78 предназначен для дозаправки топливом в воздухе самолетов дальней, оперативно-тактической, специальной и военно-транспортной авиации в целях повышения их тактического радиуса, дальности полета и времени воздействия на противника.