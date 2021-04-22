ОАК объяснила ситуацию с самолетом-заправщиком Ил-78 испытаниями в Жуковском

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Топливозаправщик Ил-78 проходит летные испытания в Жуковском, заявили "Интерфаксу" в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в ответ на просьбу прокомментировать информацию о готовящейся аварийной посадке самолета.

"Самолет Ил-78М-2 проходит программу летных испытаний, в ходе которой, помимо прочего, отрабатываются различные режимы выполнения взлета и посадки", - сказали в ОАК.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что самолет Ил-78 с 16 людьми на борту "готовится совершить аварийную посадку в Жуковском из-за проблем с механизацией шасси".

В Жуковском находится Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. Громова - головная организация авиационной отрасли по летным исследованиям и испытаниям летательных аппаратов.

Ил-78 предназначен для дозаправки топливом в воздухе самолетов дальней, оперативно-тактической, специальной и военно-транспортной авиации в целях повышения их тактического радиуса, дальности полета и времени воздействия на противника.