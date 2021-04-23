Парковки на улицах Москвы будут бесплатными 1,3,9 и 10 мая

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - На всех улицах Москвы парковки в праздничные дни - 1, 3, 9 и 10 мая - будут бесплатными, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Власти столицы уточняют, что в эти дни парковки будут бесплатным даже там, где действует повышенный тариф 380 руб. в час днем.

2 мая парковки сделают бесплатными на всех улицах, кроме тех, где действуют тарифы 380 руб. в час днем и 200 руб. в час ночью.

При этом парковки со шлагбаумом продолжат работать платно.

Выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. 1 мая в России отмечают праздник весны и труда, 9 мая - день победы в Великой Отечественной войне.