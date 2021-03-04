Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14Заразились
на 04.03В России 4 290 135+11 385В мире 115 165 644+412 519

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в марте

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в марте
Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в связи с праздником 8 марта, сообщили в Роструде.

"Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в четверг.

Там напомнили, что в связи с праздником россиян ожидают длинные выходные, с 6 по 8 марта, рабочими будут 9-12 марта.

Кроме того, в пресс-службе сказали, что длинные выходные ожидаются еще в мае, в связи с чем первые две рабочие недели месяца также будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Летом ожидается одна короткая неделя: 12 июня празднуется День России, праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

Единственная в этом году трехдневная рабочая неделя ожидается в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября, для этого выходной день с субботы 2 января переносится на пятницу, 5 ноября.

"Таким образом, в первую ноябрьскую неделю на работу выходим с 1 по 3 ноября, а отдыхаем с 4 по 7 ноября", - уточнили в пресс-службе.

В Роструде добавили, что последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря с этого года считается выходным.

Роструд

Новости

В РКК "Энергия" заявили, что срок работы МКС продлят до 2028 года

Аккредитованных в РФ иностранных журналистов смогут включать в реестр физлиц-иноагентов

Аккредитованных в РФ иностранных журналистов смогут включать в реестр физлиц-иноагентов

ПМЭФ-2021 пройдет в привычном формате

РКН потребовал от Facebook объяснить блокировку 500 аккаунтов в Instagram

Пандемия коронавируса

В России от COVID двумя дозами привили более 2 млн человек

Глава МИД РФ заявил, что доверие между Москвой и Лондоном утрачено

Церковный суд не стал отменять лишение сана протодиакона Кураева

Церковный суд не стал отменять лишение сана протодиакона Кураева
Пандемия коронавируса

Ученые спрогнозировали, что Москва сможет избежать третьей волны COVID

Рязанский бывший вице-губернатор, которому просили звание Героя, скрыл судимость

Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ

Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');