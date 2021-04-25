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Москву украсят почти 54 млн цветов

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Почти 54 млн цветов распустятся на улицах, площадях и в скверах столицы в 2021 году, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в воскресенье.

По его словам, самые большие цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Триумфальной площади, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.

Бирюков уточнил, что общая площадь городских клумб превысит 800 тыс. кв. метров.

Заммэра сообщил, что к майским праздникам в столице распустятся 12 млн тюльпанов, луковицы которых высадили осенью прошлого года на общей площади свыше 200 тыс. кв. метров.

Как отметил глава комплекса городского хозяйства, началась высадка около 4 млн саженцев виолы, в конце мая-начале июня на городских клумбах появятся 35 млн однолетников.

По словам Бирюкова, затем в зависимости от погоды продолжится высадка многолетних цветов, среди которых много роз и пионов. Общее количество этой рассады составит свыше 1,2 млн штук.

Бирюков заявил, что концепция тематических цветочных клумб - Год науки и технологий.

Как он добавил, рассаду высадят в виде надписей "наука" и "техника", изобразят из цветов фигуры ДНК, атомов и шестеренок. Именно так оформят цветники вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, на площади Гагарина, пересечении Николоямской набережной с улицей Земляной Вал, отметил заммэра.

Москва

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