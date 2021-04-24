Власти Москвы рассказали о проекте по запуску регулярного речного транспорта

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Москве готовится к запуску крупный проект, связанный с регулярными речными перевозками и электрическими судами, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Хочу сказать, что по поручению мэра города мы будем активно развивать речные перевозки, готовим большой проект, связанный с запуском регулярного речного транспорта", - заявил он в субботу в ходе торжественного открытия летней навигации на Северном речном вокзале.

Ликсутов рассказал, что также скоро будут объявлены требования московского правительства в рамках конкурсных процедур, которые подразумевают развитие электрических судов, электрических трамваев и "на 100% электрического транспорта".

Как отметил заммэра, "надеюсь, что уже к следующему сезону поэтапно мы начнем эти суда получать и, соответственно, запускать их в работу с регулярным речным транспортом".

В субботу на Москве-реке началась летняя навигация, сезон открыл традиционный парад судов.