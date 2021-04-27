Назначен новый председатель Мосгосстройнадзора

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении Игоря Войстратенко новым главой Мосгосстройнадзора. Соответствующий документ опубликован на сайте мэра.

В нем уточняется, что Войстратенко освобождается от замещаемой должности первого зама главы Мосгосстройнадзора. Новый служебный контракт заключается на срок полномочий мэра столицы.

23 апреля стало известно о смерти председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, который возглавлял комитет с февраля 2014 года. По словам источника "Интерфакса", Антосенко скончался от осложнений, связанных с тяжелым течением COVID-19.

Мосгосстройнадзор входит в состав комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Главные задачи комитета – государственный строительный надзор, выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию при строительстве или реконструкции.