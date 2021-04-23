Глава Мосгосстройнадзора умер после COVID-19

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Умер председатель комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Олег Антосенко, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Олег Антосенко, руководивший Мосгосстройнадзором с 2014 года, скончался сегодня на 63-м году жизни", - сказал собеседник агентства.

Другой источник "Интерфакса" уточнил, что Антосенко умер от осложнений, связанных с тяжелым течением COVID-19. Чиновник был в отпуске, за пределами города.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Мосгосстройнадзор входит в состав комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Главные задачи комитета - государственный строительный надзор, выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию при строительстве или реконструкции.

За минувшие сутки в Москве, по данным оперштаба, выявили 2502 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в городе было выявлено 1 075 242 случаев заражения, умерли 17 923 заболевших.