Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
на 29.04В России 4 796 557+9 284В мире 149 622 864+905 992

Глава медцентра осуждена условно по делу о смерти актера Марьянова

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье приговорил директора реабилитационного центра "Феникс" Оксану Мосунову (до замужества Богданова) к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Ее признали виновной в смерти актера Дмитрия Марьянова осенью 2017 года. Об этом сообщила представитель областной прокуратуры Наталия Григорьева.

Также суд взыскал с нее компенсацию за моральный вред в размере 1 млн рублей.

Суд признал Мосунову виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ) и статья 125 УК РФ (оставление в опасности).

Как сообщал областной Следственный комитет, 47-летний Марьянов находился в реабилитационном центре с 6 по 15 октября 2017 года. 15 октября он неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако осужденная, по данным СК, "воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу", запретив вызывать "скорую помощь".

В итоге врачей вызвал другой клиент заведения. Марьянова доставили в больницу, где была констатирована его смерть.

"Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. По данным эксперта, при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение с момента появления у него первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжелого шока сохранение его жизни было бы возможным", - сказала Врадий.

Дмитрий Марьянов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Сыграл десятки ролей на сцене и в фильмах.

Прощание с Дмитрием Марьяновым

6
Актер Дмитрий Певцов на церемонии прощанияАктер Гоша Куценко и дочь Дмитрия Марьянова АнфисаОчередь из желающих проститься с артистом у Дома КиноДиректор Театра на Таганке, актриса Ирина АпексимоваАктер Александр Самойленко во время прощания с Дмитрием МарьяновымВо время прощания с артистом
Актер Дмитрий Певцов на церемонии прощания
Московская область Оксана Мосунова

Новости по теме

Новости

В Москве 6 станций метро изменят режим работы вечером из-за репетиции парада

Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете

Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете
Пандемия коронавируса

В Москве за сутки зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

За день в Москве выпало почти 25% месячной нормы осадков

За день в Москве выпало почти 25% месячной нормы осадков

Доходность облигаций Москвы составила 6,73% годовых

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Прокурор запросил от 7 до 16 лет для экс-полицейских из "дела Голунова"

Прокурор запросил от 7 до 16 лет для экс-полицейских из "дела Голунова"

Уволен главврач больницы, в которой медсестры издевались над пациенткой

Уволен главврач больницы, в которой медсестры издевались над пациенткой

Москвичей предупредили о ночном снеге и обледенении

Москвичей предупредили о ночном снеге и обледенении

В Москве проверят видео издевательств над пациенткой больницы

В Москве проверят видео издевательств над пациенткой больницы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');