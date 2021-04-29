Глава медцентра осуждена условно по делу о смерти актера Марьянова

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье приговорил директора реабилитационного центра "Феникс" Оксану Мосунову (до замужества Богданова) к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Ее признали виновной в смерти актера Дмитрия Марьянова осенью 2017 года. Об этом сообщила представитель областной прокуратуры Наталия Григорьева.

Также суд взыскал с нее компенсацию за моральный вред в размере 1 млн рублей.

Суд признал Мосунову виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ) и статья 125 УК РФ (оставление в опасности).

Как сообщал областной Следственный комитет, 47-летний Марьянов находился в реабилитационном центре с 6 по 15 октября 2017 года. 15 октября он неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако осужденная, по данным СК, "воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу", запретив вызывать "скорую помощь".

В итоге врачей вызвал другой клиент заведения. Марьянова доставили в больницу, где была констатирована его смерть.

"Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. По данным эксперта, при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение с момента появления у него первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжелого шока сохранение его жизни было бы возможным", - сказала Врадий.

Дмитрий Марьянов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Сыграл десятки ролей на сцене и в фильмах.