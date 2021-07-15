После гибели в больнице шестимесячного мальчика возбуждено дело на врачей
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в Павловской центральной районной больнице шестимесячного ребенка, сообщили в СК. Дело расследуют по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей (ч.2 ст. 109 УК).
По версии следствия, мальчика положили в реанимацию этой больницы 6 июля, а на следующий день он умер.
Следователи назначат судмедэкспертизу, чтобы установить причину смерти младенца, определят "качество и профессионализм оказания медицинской помощи пациенту" и дадут юридическую оценку действиям врачей, лечивших ребенка.
Свои проверки случившегося проводят и областная прокуратура и Минздрав.
Мать ребенка сказала журналистам NiMash, будто бы ей сначала пообещали, что в день госпитализации его обязательно перевезут в Нижний Новгород, но затем для этого не нашлось реанимобиля.
В региональном Минздраве "Интерфаксу" сообщили, что ребенок поступил в больницу 6 июля в крайне тяжелом состоянии, а до этого он болел более двух недель, но родители не обращались к педиатру.
"В этот же день ему были проведены неотложные реанимационные мероприятия, состояние стабилизировано, транспортировка в Нижний Новгород представляла угрозу для жизни и здоровья, поэтому служба санавиации оперативно доставила в Павлово специалистов Нижегородской областной детской клинической больницы. Медицинские специалисты провели комплекс мероприятий и сделали все возможное для спасения жизни ребенка", - говорится в ответе на запрос агентства.
Минздрав намерен выяснить, как проходила беременность, роды, наблюдение за новорожденным и наличие врожденных заболеваний, "которые могли стать причиной резкого ухудшения состояния ребенка".