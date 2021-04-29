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В ЦОДД предупредили о предпраздничных пробках на дорогах Москвы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о затруднении дорожного движения в Москве вечером в четверг, 29 апреля, и весь день в пятницу, 30 апреля.

Организация указывает, что это связано с предстоящими майскими праздниками и нерабочими днями до 11 мая.

В ЦОДД добавили, что в пятницу загруженность дорог - особенно при движении в Московскую область - будет выше, чем обычно в конце рабочей недели.

"В пятницу час пик традиционно начнется рано - около 15:00 - и продлится до 20:30-21:00. (...) Водителям рекомендуется сдвинуть поездки за город на внепиковые часы", - отметили в ЦОДДе.

Наибольшие затруднения движения прогнозируют на вылетных магистралях (Щелковском, Ярославском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе, на Волгоградском и Рязанском проспектах, на Липецкой улице и шоссе Энтузиастов). Кроме того, в пиковые часы будет сложно проехать по центру города, Садовому кольцу и Третьему транспортному кольцу.

В ЦОДД также указали, что в Москве продолжаются репетиции парада Победы, из-за чего в центре и на западе столицы будет ограничено движение.

ЦОДД Москва

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