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Москва встала в 8-балльных пробках из-за репетиции Парада

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов, ситуация может ухудшиться, предупреждают в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Затруднения связаны с проведением репетиции парада Победы - большинство улиц на северо-западе и в центре Москвы сейчас перекрыто", - сказали в ведомстве.

В настоящее время нельзя проехать по проспекту маршала Жукова, Тверской улице, ближайшим переулкам и улицам.

На этих улицах также задерживается наземный городской транспорт, в департаменте не исключают возможности оперативного изменения маршрутов.

При этом на вылетных магистралях в сторону Московской области движение оценивается как нормальное, но ситуация осложняется перекрытиями в центре города.

Столичные власти просят автомобилистов отложить поездки на личных автомобилях на более позднее время - после 21:00.

В конце апреля - начале мая в Москве проводят подготовку к празднованию Дня победы, перекрывают движение на ряде улиц, несколько станций метрополитена во время репетиций парада работают только на вход и пересадку.

Москва

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