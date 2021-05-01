В московском метро прерывалось движение поездов от "Киевской" до "Курской"

На станции "Арбатская" пассажир упал на пути

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В московском метро прерывалось движение поездов от станции "Киевская" до "Курской" Арбатско-Покровской линии, сообщает департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале в субботу.

Сбой был связан с падением пассажира на пути на станции "Арбатская". Сообщение об инциденте появилось в 14:06, а уже в 14:18 департамент сообщил, что движение поездов восстановлено и вводится в график.

О состоянии упавшего на рельсы пассажира пока не сообщается.