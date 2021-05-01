Женщина погибла на станции "Арбатская" столичного метро

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Женщина погибла в результате несчастного случая днем в субботу на станции "Арбатская" синей ветки московского метрополитена, сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник.

"По неизвестным причинам женщина упала на рельсы станции "Арбатская" под прибывающий поезд, ее спасти не удалось", - сказал собеседник агентства.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил о падении пассажира на рельсы на станции "Арбатская". Из-за инцидента было прервано движение поездов на участке "Киевская" - "Курская", а в обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами.

В 14:18 департамент сообщил о восстановлении движения на синей ветке.