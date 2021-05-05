Самолеты и вертолеты отрепетировали полет над Москвой к параду Победы

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в среду совершили полет над Красной площадью в рамках подготовки к параду Победы 9 мая.

В тренировке приняли участие 23 вертолета и 53 самолета ВКС, сообщило Минобороны РФ. Все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

Впервые в этом году открывают воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми последуют экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28н.

В программе также появился полет стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолетов Су-35 Центра показа авиационной техники.

В составе парадного строя: стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолёты-заправщики Ил-78, самолёты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиационной техники.

Завершают авиационную часть парада экипажи самолетов МиГ-31К и Су-57, а также три группы самолетов - "тактическое крыло" Липецкого авиацентра, "Кубинский бриллиант" в составе пилотажных групп "Русские Витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29. Шесть штурмовиков Су-25 окрасят небо в цвета российского флага.

Главный штурман ВВС РФ Анатолий Миняйло в марте сказал, что для участия в параде создана группировка авиации, которая базируется на девяти аэродромах - восьми военных аэродромах и одном аэродроме Минпромторга России. Координировать пролет авиации над Москвой 9 мая будут 40 пунктов управления, в том числе на Спасской башне Кремля.

Численность пешей колонны на параде 9 мая составит более 12 тысяч военнослужащих. В состав механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники.

Генеральная репетиция военного парада на Красной площади состоится 7 мая.