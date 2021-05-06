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Работу ряда станций метро в центре Москвы ограничат 7 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ряд станций московского метро в центре города 7 мая будет работать с ограничениями в связи с генеральной репетицией парада Победы, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг.

"Завтра с 5:30 до окончания генеральной репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также с утра будет ограничено движение личного транспорта на северо-западе и в центре Москвы, а маршруты наземного транспорта в этих районах скорректируют.

В твиттере московского метро отмечается, что также возможны ситуативные ограничения выхода со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" и "Китай-город" на время построения колонн техники и ее прохождения.

Москва Московский метрополитен

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