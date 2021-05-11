Несколько гаражей загорелись на юго-востоке Москвы

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - На юго-востоке столицы горит несколько гаражей из комплекса на улице Шоссейная, проезд перекрыт, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Из-за возгорания на территории гаражного комплекса перекрыто движение по улице Шоссейная от Волгоградского проспекта в сторону станции метро "Печатники", - говорится во вторник в телеграм-канале ведомства.

В Дептрансе призвали водителей искать пути объезда перекрытого участка.

Ранее столичный МЧС сообщил о возгорании стоящих в ряд построек на территории гаражного комплекса. По информации МЧС, площадь пожара составила 150 кв. м. Пострадавших нет.