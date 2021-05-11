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На юго-востоке Москвы потушили пожар в гаражном комплексе

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - На улице Шоссейной потушено возгорание нескольких построек на территории гаражного комплекса, сообщило главное управление МЧС по Москве.

Пожар был локализован в 14:25 вторника и ликвидирован в 14:50, говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что движение по Шоссейной улице все еще затруднено.

В департаменте транспорта Москвы в свою очередь заявили о перекрытии движения по улице и призвали водителей искать пути объезда перекрытого участка.

Ранее столичный МЧС сообщил о возгорании стоящих в ряд построек на территории гаражного комплекса. По информации МЧС, площадь пожара составила 150 кв. м. Пострадавших нет.

Москва МЧС

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