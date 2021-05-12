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На Казанском направлении МЖД введут льготы для разгрузки станции "Выхино"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Центральная пригородная пассажирская компания сообщила, что начала на Казанском направлении Московской железной дороги эксперимент по снижению цены за проезд от 20 областных станций. Цель эксперимента - разгрузить станцию метро "Выхино".

С 12 мая по 2 июля проезд от 20 областных станций до "Сортировочной", "Электрозаводской" и Казанского вокзала будет стоить столько же, сколько и до железнодорожной станции "Выхино".

От этих подмосковных станций до "Сортировочной" и "Электрозаводской" проезд станет дешевле на 26 рублей, а до Казанского вокзала - на 52 рубля.

Получить скидку пассажиры смогут при покупке разового билета в Москву, билета "туда-обратно", абонементов "Ежедневно" на 10 дней, "На количество поездок" или "Выходного дня".

На поездки из Москвы скидка действовать не будет.

"Акция распространяется и на льготников, скидка 50% будет от новой цены. (...) Список станций, на которые распространяется акция: "Ипподром", "Раменское", "Фабричная", "Есенинская", "Кратово", "Отдых", "Ильинская", "Быково", "Удельная", "Малаховка", "Красково", "Томилино", "Панки", "Люберцы 1", "Ухтомская", "Вялки", "Родники", "Овражки", "Коренево" и "Люберцы 2"", - уточняют в ЦППК.

ЦППК Москва Московская область Казанский вокзал Выхино МЖД

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