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Участок "Дубровка" - "Волжская" московского метро откроют досрочно

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена "Дубровка" - "Волжская" откроется 14 мая, так как строители досрочно закончили прокладку тоннеля Большой кольцевой линии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Досрочно, 14 мая, открываем для пассажиров участок салатовой линии метро между станциями "Дубровка" и "Волжская". Строители раньше закончили проходку двухпутного тоннеля БКЛ под станцией "Печатники", - написал мэр в четверг во "Вконтакте".

Он добавил, что за время закрытия на станциях обновили пассажирскую инфраструктуру, сделали косметический ремонт, отремонтировали путь и промыли облицовку вестибюлей.

1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро между станциями "Дубровка" и "Волжская" был закрыт для движения поездов из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии. Предполагалось, что движения на участке не будет до 23 мая.

Москва метро Сергей Собянин

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