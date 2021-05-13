Участок "Дубровка" - "Волжская" московского метро откроют досрочно

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена "Дубровка" - "Волжская" откроется 14 мая, так как строители досрочно закончили прокладку тоннеля Большой кольцевой линии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Досрочно, 14 мая, открываем для пассажиров участок салатовой линии метро между станциями "Дубровка" и "Волжская". Строители раньше закончили проходку двухпутного тоннеля БКЛ под станцией "Печатники", - написал мэр в четверг во "Вконтакте".

Он добавил, что за время закрытия на станциях обновили пассажирскую инфраструктуру, сделали косметический ремонт, отремонтировали путь и промыли облицовку вестибюлей.

1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро между станциями "Дубровка" и "Волжская" был закрыт для движения поездов из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии. Предполагалось, что движения на участке не будет до 23 мая.