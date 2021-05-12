Пробки в Москве вечером могут достигнуть 8 баллов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пробки до восьми баллов ожидаются в Москве к вечеру среды, сообщает департамент транспорта столицы в телеграм-канале.

"Сейчас пробки в городе - 4 балла. К вечеру прогнозируем до 7-8", - говорится в сообщении.

По данным департамента, движение будет затруднено на Садовом кольце, ТТК, шоссе Энтузиастов, проспекте Мира и в районах закрытых участков Люблинско-Дмитровской линии метро.

Ранее столичный МЧС сообщил о надвигающейся грозе в ближайшие часы. По данным ведомства, в Москве ожидаются гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 16 м/с.