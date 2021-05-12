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Жителей Москвы предупредили о надвигающейся грозе

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В МЧС предупредили о грозе с дождем и сильными порывами ветра в Москве в ближайшие часы.

"По прогнозам синоптиков, в Москве 12 мая с 16:00 до 21:00 ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 16 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Москвы.

Автомобилистов призывают снизить скорость на дорогах и избегать резких маневров. Пешеходам в МЧС напомнили, что нельзя укрываться под деревьями, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, носить светоотражающие элементы.

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