Ветер повалил в Москве почти 70 деревьев и повредил более 25 машин

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Порывы ветра в среду вечером повалили в Москве почти 70 деревьев, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В грозу механические повреждения получили более 25 автомобилей и несколько городских конструкций", - сказал собеседник агентства в четверг.

Источник "Интерфакса" в медицинских кругах сообщил, что из-за непогоды в городе пострадали четыре человека, они получили незначительные травмы. "Всем была оказана медицинская помощь, пострадавшим не требуется дальнейшее лечение в стационаре", - пояснил собеседник агентства.

Накануне МЧС РФ предупредило о грозе в Москве и усилении ветра с порывами до 16 м/с.