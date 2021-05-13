Киевское и Смоленское направления МЖД соединят в Москве в 2022 году

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Соединительную ветку между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД) с тремя новыми остановками достроят в 2022 году, заявил "Интерфаксу" глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Три новые остановки - это будут "Поклонная гора", "Кутузовская" и "Камушки". За это же время, по его словам, построят станции "Минская" и "Марьина Роща", а также реконструируют "Тимирязевскую" и "Окружную".

Также в 2022 году планируется завершение реконструкции Киевского направления железной дороги со строительством дополнительных путей и реконструкцией трех оставшихся остановочных пунктов - "Лесной городок", "Переделкино" и "Очаково".

Загрутдинов напомнил, что в 2021 году уже завершилась реконструкция станции "Баковка", а в оставшиеся месяцы года планируется завершить строительство еще четырех новых станций и реконструкцию семи действующих.

По словам чиновника, железные дороги в Москве фактически превращаются в элемент наземного метро и "могут изменить всю структуру транспортного обслуживания в городе".