Ресин предложил оставлять место под храмы в промышленных зонах Москвы

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Куратор "программы-200", депутат Госдумы Владимир Ресин предложил в рамках развития пяти индустриальных кластеров Москвы выбрать участки под размещение православных храмов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ресина.

Речь идет о промзонах "Медведково", "Бескудниково", "Северянин", "Огородный проезд" и "Красный строитель".

В настоящее время при новой застройке жилых районов место под строительство храма предусматривается уже на этапе проекта планировки территории.

"Программа-200", предусматривающая строительство и реконструкцию 200 православных церквей во всех административных округах Москвы, за исключением Центрального, стартовала в 2010 году.