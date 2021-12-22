Патриархия направила на строительство церквей в Москве больше 2 млрд рублей за три года

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Московская патриархия выделила 2 065 782 000 рублей с 2018 года на программу строительства храмов в городе, сообщил на епархиальном собрании управделами патриархии митрополит Дионисий.

По его словам, в 2021 году патриархия безвозмездно выделила приходам на эти цели 988 739 000 рублей.

Ранее в среду куратор программы строительства храмов Москвы, депутат Госдумы Владимир Ресин сообщил "Интерфаксу", что с 2010 года в столице уже построено сто храмов из двухсот заявленных. В среднем за год сдается в эксплуатацию десять новых церквей.