Машина сбила четырех подростков в Москве

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, выехал на тротуар с людьми на юго-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, во вторник.

"Авария произошла около 11:10 у дома 32/1 на Волгоградском проспекте. По предварительной информации, пострадали четыре пешехода, все - подростки в возрасте до 17 лет", - сказал собеседник агентства.

По его информации, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и медики.

Источник "Интерфакса" в медицинских кругах столицы уточнил, что все пострадавшие получили незначительные травмы, решается вопрос о госпитализации.

Столичный департамент транспорта в телеграм-канале подтвердил факт ДТП на юго-востоке Москвы и число пострадавших.

"На Волгоградском пр-те, в районе д. 32 водитель автомобиля не справился с управлением, и машина выехала на тротуар. По предварительным данным, пострадали четыре пешехода", - говорится в сообщении департамента.

Позднее департамент транспорта уточнил, что автомобилем управлял 17-летний гражданин России без водительского удостоверения.

"За рулем автомобиля ВАЗ, который вылетел на тротуар на Волгоградском проспекте и сбил пешеходов, находился 17-летний водитель по имени Эльмар, гражданин РФ, водительское удостоверение ему не выдавалось", - пояснили в департаменте.