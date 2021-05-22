Пять человек пострадали при ДТП на Чуйском тракте в Республике Алтай

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали в ночь на субботу в результате ДТП на Чуйском тракте в Республике Алтай, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Около 01:26 часов в Кош-Агачском районе, на 878-ом километре Чуйского тракта 35-летний местный житель на автомобиле Toyota Ipsum, ехавший со стороны села Кош-Агач в направлении Горно-Алтайска, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП в районную больницу были доставлены водитель и четыре пассажира. Госпитализация потребовалась всем, за исключением одного пассажира. Все пострадавшие - жители села Ортолык.

В ходе разбирательства установлено, что мужчина сел за руль, не имея водительских прав. В больнице у него взяли анализ крови на наличие алкоголя.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.