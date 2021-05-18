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На ВДНХ открылся музей транспорта Москвы

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин открыл Музей транспорта Москвы на ВДНХ в историческом павильоне "Транспорт СССР".

"ВДНХ продолжает развиваться и открывать новые общественные пространства, музеи. В этом году будет открыто 15 объектов – музеи, экспозиция, другие объекты, которые будут интересны для москвичей", - сказал Собянин на церемонии.

Он отметил, что первая экспозиция Музея транспорта посвящена историческому заводу АЗЛК, "Москвичу", "который стал основой всей автомобильной промышленности".

"Москвичи могут гордиться тем, что на их территории существовал такой прекрасный завод, и площадка "Москвича" сегодня также работает на автомобилестроение и высокие технологии. Здесь, конечно, можно увидеть уникальные образцы техники, образцы автомобилестроения, и (какие) создавались уже в то время машины", - сказал Собянин.

По его словам, через несколько месяцев появится новая экспозиция, посвященная будущему транспорту.

"На ВДНХ создается целый кластер транспортных музеев: музей российских железных дорог, музей современного транспорта и спортивных машин, который строится рядом. Это музей гаража особого назначения, то есть такой большой автомобильный кластер на ВДНХ. Приглашаю всех москвичей, я думаю, что это будет интересная прогулка, интересное посещение ВДНХ и музея", - добавил мэр.

Кроме того, Собянин посетил новую экспозицию павильона "Цветоводство и озеленение", а также осмотрел ряд других объектов на ВДНХ.

Как сообщается в материалах мэрии, открытие новых павильонов было приурочено к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.

Москва ВДНХ

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