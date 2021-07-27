Павильон "Комбикормовый завод" на ВДНХ сдадут в аренду на 10 лет

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ВДНХ объявила прием заявок на долгосрочную аренду трехэтажного павильона №535 "Комбикормовый завод" с обязательством инвестора отреставрировать здание, сообщила пресс-служба выставки.

"ВДНХ объявляет старт приема заявок на долгосрочную аренду строения №535 в Ландшафтном парке, на берегу Каменских прудов. Главная выставка страны заключит договор с инвестором, который превратит историческое здание в новое общегородское пространство. В павильоне можно будет оборудовать многофункциональный центр, коворкинг или отель", - говорится в сообщении.

Трехэтажное здание с подвалом расположено в шаговой доступности от основных объектов ВДНХ, из окон павильона открывается вид на Каменские пруды и фонтан "Золотой колос". В аренду предлагается суммарно около 1,2 тыс. кв.м площадей.

Здание павильона № 535 "Комбикормовый завод" построено в 1952 году. В нем было расположено и производство кормов для животных, и подготовительный цех, и выставочный зал. В 1990-е года павильон был передан частным владельцам, к нему пристроили помещение для хлебобулочного магазина.

Сейчас руководство выставки заинтересовано в долгосрочном договоре аренды на 10 лет. Другие условия договора зависят от проекта будущего арендатора, отметили в пресс-службе ВДНХ.