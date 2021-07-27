Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:57Заразились
на 27.07В России 6 172 812+23 032В мире 194 715 112+551 923

Павильон "Комбикормовый завод" на ВДНХ сдадут в аренду на 10 лет

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ВДНХ объявила прием заявок на долгосрочную аренду трехэтажного павильона №535 "Комбикормовый завод" с обязательством инвестора отреставрировать здание, сообщила пресс-служба выставки.

"ВДНХ объявляет старт приема заявок на долгосрочную аренду строения №535 в Ландшафтном парке, на берегу Каменских прудов. Главная выставка страны заключит договор с инвестором, который превратит историческое здание в новое общегородское пространство. В павильоне можно будет оборудовать многофункциональный центр, коворкинг или отель", - говорится в сообщении.

Трехэтажное здание с подвалом расположено в шаговой доступности от основных объектов ВДНХ, из окон павильона открывается вид на Каменские пруды и фонтан "Золотой колос". В аренду предлагается суммарно около 1,2 тыс. кв.м площадей.

Здание павильона № 535 "Комбикормовый завод" построено в 1952 году. В нем было расположено и производство кормов для животных, и подготовительный цех, и выставочный зал. В 1990-е года павильон был передан частным владельцам, к нему пристроили помещение для хлебобулочного магазина.

Сейчас руководство выставки заинтересовано в долгосрочном договоре аренды на 10 лет. Другие условия договора зависят от проекта будущего арендатора, отметили в пресс-службе ВДНХ.

ВДНХ Москва

Новости по теме

Новости

"Оранжевый" уровень опасности из-за жары вновь объявлен в Москве

Пандемия коронавируса

Суточная COVID-смертность в Москве стала минимальной за месяц

Суточная COVID-смертность в Москве стала минимальной за месяц

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре во вторник

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре во вторник
Пандемия коронавируса

Собянин спрогнозировал упор медицины на реабилитацию после COVID-19

Собянин спрогнозировал упор медицины на реабилитацию после COVID-19

Цены на заправках Москвы ускорили рост

Подавший сигнал бедствия самолет Belavia экстренно сел в "Домодедово"

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в Москве стал минимальным с июня

Суточный COVID-прирост в Москве стал минимальным с июня

Полкилометра кабеля связи Минобороны украли в Москве

Собянин отметил, что пики заболеваемости COVID в Москве прошли

Бизнесмен попросил завести уголовное дело на экс-судью Басманного суда

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');