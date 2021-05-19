Депутаты Мосгордумы приняли изменения в бюджет Москвы

Фото: Андрей Любимов/АГН "Москва"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Депутаты столичного парламента на пленарном заседании поддержали внесение изменений в бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, согласно которым доходная и расходная части будут увеличены, передает корреспондент "Интерфакса".

"Решение о принятии (...) оформляется постановлением Московской городской Думы №41", - сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об увеличении доходной и расходной части столичного бюджета на 191,3 млрд рублей, согласно документу, в текущем году они составят 2,834 трлн рублей и 3,344 трлн рублей соответственно.

Как сообщила во время второго чтения глава департамента финансов Елена Зяббарова, всего было внесено десять поправок, однако все их было предложено отклонить.

Предлагаемые правительством Москвы поправки изменяют основные характеристики бюджета Москвы на 2021 год. При этом планируемый дефицит городского бюджета на 2021 остается неизменным - 510 млрд рублей.

Как отмечалось, прогнозные показатели по доходам городского бюджета на 2021 год увеличиваются: по налогу на прибыль организаций - на 92,6 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц - на 67,5 млрд рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения - на 9,8 млрд рублей и по безвозмездным поступлениям - на 21,3 млрд рублей.

Дополнительные доходы планируется направить на реализацию приоритетных программ развития социальной и транспортной инфраструктуры: строительство амбулаторно-поликлинических учреждений, завершение реконструкции футбольного стадиона "Москвич" с новой стрелковой галереей и плоскостными сооружениями для занятия легкой атлетикой.

Также доходная часть будет направлена на приближение сроков окончания строительства Большой кольцевой линии метрополитена и начало строительства Рублево-Архангельской линии на участке от станции "Шелепиха" до станции "Липовая Роща", развитие железнодорожной инфраструктуры в целях организации новых линий наземного метро МЦД, завершение строительства нового автобусного парка около деревни Красная Пахра, выполнение проектных и строительных работ на важнейших объектах улично-дорожной сети: Северо-Восточной и Юго-Восточной хордах, Южной рокаде, транспортной развязке на пересечении МКАД с Липецкой улицей, подъездах к новым производственным объектам технополиса "Москва" в промзоне "Руднево" и другое.