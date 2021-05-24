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Двенадцать мостов через Москву-реку построят в столице

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пять мостов через Москву-реку строят в настоящее время в столице, еще семь объектов проектируют, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

"В ближайшие три года планируем ввести 270 км дорог. На них построят 56 крупных пешеходных переходов, а также около 90 искусственных сооружений: путепроводов, эстакад, тоннелей. Построим и 12 мостов через Москву-реку. Сегодня пять из них уже возводятся, а семь находятся на стадии проектирования", - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв в интервью газете "Вечерняя Москва".

По его словам, в дорожном строительстве особое внимание уделяется развитию хордовых магистралей, строительству развязок на МКАД, а также новых тоннелей и эстакад.

"Плюс предстоит построить еще несколько развязок на Московской кольцевой автодороге. Этим масштабным проектом занимаемся на протяжении десяти лет. 18 крупных развязок реконструировано, осталось провести работы еще по четырем – на пересечении с улицами Липецкая, Верхние Поля и Капотня, Алтуфьевским и Осташковским шоссе", - сказал Бочкарёв.

Развязку с Алтуфьевским шоссе планируют ввести в начале 2023 года, с Осташковским шоссе – осенью 2024-го, поделился вице-мэр.

"Три хорды – Северо-Западная, Северо-Восточная и Юго-Восточная, а также Южная рокада представляют собой систему пересекающихся магистралей, каждая из которых имеет продолжение за МКАД. В целом мы планируем закончить строительство всех участков до конца 2023 года, а отрезок от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская, включая транспортную развязку на пересечении с Каширским шоссе, завершим в декабре 2024 года", - говорил ранее глава столичного депстроя Рафик Загрутдинов в интервью "Интерфаксу".

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